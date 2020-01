Mais segurança para os banhistas nas praias da Região Oceânica

Três postos salva vidas, dos seis que estão sendo construídos pela Prefeitura de Niterói, já estão prontos. Dois em Piratininga e um em Itaipu já tiveram as obras concluídas mas ainda não estão sendo utilizados pelos militares. O governo municipal informou que cederá os espaços para o Corpo de Bombeiros utilizar através de um convênio estabelecido entre a corporação e o Executivo e poderão ser ocupados a partir da formalização deste documento, que está em tramitação jurídica. Já a bases fixas de Camboinhas e Itacoatiara estão recebendo as intervenções com previsão de término para mês que vem. Desde o último dia 22 o Corpo de Bombeiros iniciou a Operação Verão 2020 com reforço do efetivo, equipamentos e mudança nas bandeiras de sinalização para evitar acidentes e afogamentos nas praias.

A Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) informou que os dois postos salva vidas de Piratininga e o de Itaipu estão concluídos. Estão em andamento as obras nos postos de Camboinhas e Itacoatiara. No momento, o trabalho está na fase de alvenaria do primeiro pavimento do posto de Camboinhas e no segundo pavimento da unidade de Itacoatiara.

O projeto arquitetônico apresentado para os equipamentos inclui dois pavimentos, depósito, banheiro e uma sala que funcionará como observatório. Orçada em R$ 842.089,86 a obra integra o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO-Sustentável) e tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento da região nas áreas de Ecoturismo e Gestão de Praias. Em 2018 o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) disponibilizou trailers ao 4º Grupamento Marítimo (GMar) de Itaipu para serem distribuídos pelas praias de Itaipu, Itacoatiara, Piratininga e Itaipuaçu. O trailer servia como um ponto de apoio aos guarda-vidas, referência para os banhistas e local para armazenagem de material operacional, dizia a nota da administração municipal na época.

Os Bombeiros foram questionados sobre a ocupação dos postos, mas não se manifestaram até o fechamento dessa edição.

OPERAÇÃO VERÃO

Apesar do tempo nublado e com chuva na última sexta-feira, a Operação Verão 2020 já está em pleno vapor. Na Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, as novas bandeiras já podem ser vistas ao longo da extensão da areia. Elas tem um novo layout e quatro cores: vermelha (alto risco), verde (baixo risco), amarela (médio risco) e roxa (animais marinhos). De acordo com nota dos militares os guarda-vidas da corporação vão contar com o apoio de mais um helicóptero, recém-adquirido, o chamado BM06 é o primeiro modelo com a função piloto automático, que garante a estabilidade da cabine em caso de desorientação espacial. Além de novas motos aquáticas, quadriciclos, botes, boias de salvamento, itens de proteção pessoal, entre outros. Até março, mais de 1,3 mil guarda-vidas vão se revezar na orla fluminense, garantindo um reforço de cerca de 50% no efetivo, intensificando o monitoramento das praias e o socorro às vítimas. A operação também contará com o apoio de lanchas e drones.