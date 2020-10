Mais nove ruas de cinco bairros de Niterói receberão iluminação de LED

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) iniciou, nesta semana, a implantação da iluminação de LED em nove ruas de cinco bairros da cidade. Ao todo, serão 374 lâmpadas com o sistema nas seguintes ruas e avenidas: Fábio Goulart e Mário Trilha, na Ilha da Conceição; Doutor Sardinha, Professor Otacílio, Vereador Duque Estrada e Siqueira Campos, em Santa Rosa; Avenida Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba, Desembargador Lima Castro, no Fonseca; Jansen de Melo, no Centro, no trecho entre a descida da Ponte Rio Niterói até a entrada da Amaral Peixoto.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa, destaca que as lâmpadas de LED propiciam uma iluminação mais eficiente porque economizam no consumo e na manutenção com um tempo de vida útil de até cinco anos, além de ajudar o meio ambiente. “A previsão é que o trabalho para a implantação das lâmpadas de LED esteja concluído em duas semanas. A medida possibilitará uma economia mensal de 26,8 mil kw/h”, afirma.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói vem realizando a implantação de lâmpadas de LED em diferentes pontos na cidade. Um dos locais já contemplados com a instalação desse sistema de iluminação é o Boa Vista, na Região Oceânica, onde foram colocadas 167 lâmpadas de LED, com potência de 120W. Todo o trajeto da Transoceânica também conta com o novo sistema. São 1.206 pontos de LED ao longo da via. A Avenida Marquês do Paraná, no Centro, que passou por obras de alargamento e reurbanização recentemente, também foi contemplada. Os bairros de São Francisco, Charitas e Engenhoca são outros que contam com tal tecnologia em algumas vias.