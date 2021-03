‘Mais Médicos’ oferece vagas em São Pedro da Aldeia

Cinco vagas são oferecidas em São Pedro da Aldeia, pelo Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar a rede municipal para o enfrentamento à Covid-19, além do suporte da campanha de imunização e humanização no atendimento à população. As inscrições devem ser feitas pela internet até a segunda-feira (26). O tempo de atuação do médico será de três anos, podendo ser prorrogável por mais três.

Interessados devem acessar o site www.maismedicos.gov.br. É necessário que os profissionais estejam devidamente habilitados no Conselho Regional Medicina (CRM). O candidato deve clicar no Menu Sistema SGP, preencher os dados corretamente para gerar o comprovante de inscrição.

Segundo o Ministério da Saúde, a primeira chamada para escolha das vagas pelos profissionais ocorrerá entre 24 e 26 de março, e, após validação pelos municípios, os médicos poderão iniciar suas atividades a partir de 23 de abril.

O Mais Médicos é um programa do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, que tem como premissa a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa ainda prevê mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica para qualificar a formação desses profissionais.