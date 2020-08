Mais interação nas delegacias do Estado

O trabalho policial exige, dentre uma série de requisitos, cuidados e prudência na apuração dos fatos, precisão em suas ações junto de certa rapidez, além de atenção para a preservação da própria vida dos agentes. Todo esse contexto pode trazer forte estresse e desestabilização emocional e psicológica daqueles com funções na segurança pública. Com o objetivo de ajudar na dissipação da pressão vivida pelos agentes da Polícia Civil, o projeto “Segunda Casa” incentivará que cada delegacia tenha um momento de interação diário como a realização de um simples café da manhã ou até mesmo uma celebração pelo aniversário de um colega. Assim, os laços entre as equipes seriam fortalecidos e uma rotina menos desgastante promovida. O benéfico projeto foi proposto pelo diretor do Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI), José Pedro Pires, e pela diretora do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), Raíssa Celles, com o apoio do secretário de Polícia Civil, Flávio Brito.

A data prevista para a implementação do projeto é no mês de setembro caso a epidemia do novo coronavírus esteja com números mais seguros permitindo uma maior interação social com baixo risco de contágio. Os refeitórios das unidades participantes do projeto serão revitalizados e empresas através de doações irão fornecer aparelhos de televisão, micro-ondas, cadeiras, cafeteira industrial, conjunto de copos, conjunto de talheres, suplas e pratos.

Inspirados na experiência das instituições vencedoras do Prêmio Melhor Empresas para Trabalhar Brasil 2019, concedido pela Revista Época Negócios, os diretores dos departamentos de Área do DGPI buscam agora recursos através de parcerias com as empresas para execução do projeto.