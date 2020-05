Mais duas mortes pelo coronavírus em Niterói

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (4), Niterói tem mais duas mortes pela infecção do coronavírus. Agora o município contabiliza 29 óbitos pela doença. Ao todo são 470 casos confirmados de Covid-19, sendo 64 hospitalizados, 204 em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Fundação de Saúde do Município, e tem 173 recuperados.

De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, 75% dos casos confirmados são entre pessoas de zero a 59 anos, e 25%, de 60 a 90 anos. No entanto, quando verificado o registro de óbitos, há uma inversão destes registros: 75% em pessoas acima de 60 anos e 25% em pessoas abaixo de 60 anos.

“Nos próximos 15 dias teremos um aumento significativo dos casos não só no País, como também na Região Metropolitana e, consequentemente, um aumento para o número de leitos e respiradores. É fundamental neste período, que é considerado mais crítico, que a população persevere no isolamento social. Por isso, reforço não só para os niteroienses, como para os moradores de cidades vizinhas, que respeitem as orientações das autoridades de saúde, fiquem em casa, só saiam se for extremamente necessário e, se saírem, não deixem de fazer o uso da máscara”, enfatizou Rodrigo Neves.