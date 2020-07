Mais dois são presos praticando furtos de cabos em Niterói

Policiais militares do 12º BPM seguem registrando várias ocorrências, que confirma a incidência da prática de furtos de cabos em Niterói. Na tarde de segunda-feira (27) outra ocorrência do gênero foi registrada, dessa vez no Baldeador, onde dois homens foram presos.

A PM realizava patrulhamento, quando ao passar pela Estrada Velha do Baldeador, os militares perceberam dois suspeitos furtando cabos, identificados como Jonathan de Paula Lopes, de 25 anos, e Luiz Carlos Miranda da Silva, de 30 anos. Com eles foi apreendida uma faca e um rolo de fio. A dupla confessou que os fios furtados seriam vendidos em um ferro velho.

A dupla foi conduzida para central de flagrantes da 76ª DP (Centro), onde foi atuada por crime de furto.