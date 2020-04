Mais de três mil trabalhadores cadastrados no programa Empresa Cidadã

Mais de três mil e quatrocentos postos de trabalho foram cadastrados por 846 empresas, na segunda-feira (13), para receber o auxílio que a Prefeitura de Niterói vai pagar no programa Empresa Cidadã. Pelo programa, a Prefeitura de Niterói pagará um salário mínimo, pelos próximos três meses, para até nove empregados de empresas, entidades religiosas e organizações sindicais com alvará na cidade e que tenham até 19 funcionários. Espera-se, com a medida, proteger 10 mil postos de trabalho e beneficiar pelo menos 1,2mil empresas.

As empresas podem acessar um link no site da Secretaria Municipal de Fazenda e preencher todas as informações necessárias para habilitar a inscrição até o dia 24 de abril. A expectativa é que no dia 5 de maio seja feito o primeiro depósito para as empresas que aderiram ao programa. Essas empresas não poderão reduzir o número de postos de trabalhos até outubro. A expectativa é atender 1.200 empresas e preservar 10 mil postos de trabalho.

Auxílio para MEIs – Também começou ontem a entrega dos cartões para o pagamento do auxílio de R$ 500, por três meses, aos Microempreendedores Individuais em situação regular e que se cadastraram para requerer o benefício. Os cartões estão sendo entregues por ordem alfabética até o dia 17 (sexta-feira), para evitar a aglomeração de pessoas no local da retirada. Neste primeiro dia, foram entregues 1.092 cartões.

A Secretaria Municipal de Fazenda esclarece que, no dia da entrega, os cartões ainda não estarão carregados com o valor do benefício. O valor referente ao mês de abril será creditado no dia 24 de abril. Os demais pagamentos serão feitos em 24 de maio e 24 de junho.

Para consultar data, horário e local de retirada, basta fazer a consulta no site da Secretaria Municipal de Fazenda (https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/beneficio-mei-consulta-cronograma-entrega/). Na mesma página, é possível imprimir a declaração de recebimento do cartão. Ela deve ser preenchida, assinada pelo beneficiário e entregue no guichê durante o atendimento. Dessa forma, não será preciso manipular canetas para assinatura do documento na hora, o que reduz os riscos de contaminação. Além da declaração, será preciso levar original e cópia do documento de identidade com foto.