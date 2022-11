Mais de R$ 40 bi: Conselho de Administração da Petrobras aprova distribuição de dividendos

Entidades contestam medida na Justiça

Nesta quinta-feira (3), a maioria do colegiado do Conselho de Administração da Petrobras aprovou a distribuição de dividendos aos acionistas, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2022. Informações dão conta de que a equipe de transição do governo Lula tentará impedir o pagamento, por se tratar de uma antecipação de recursos da companhia, baseada em resultados futuros.

Acionistas minoritários, a FUP (Federação Única dos Petroleiros) e a Anapetro (associação que representa os petroleiros acionistas minoritários da Petrobras) entraram com ação judicial contra a gestão da empresa e seus conselheiros, caso o Conselho de Administração (CA) da companhia aprove a distribuição de um novo volume de dividendos, relativos aos resultados do terceiro trimestre.

De acordo com um comunicado, enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a companhia aprovou o pagamento de distribuição de dividendos, que valem R$ 3,3489 por ação preferencial e ordinária, em circulação. Dados dão conta da aprovação de distribuição de R$ 47 bilhões.

Este é um pagamento antecipado, relativo ao ano fiscal de 2022, a ser aprovado apenas em assembleia geral ordinária de acionistas, em abril de 2023. Efetuado em duas parcelas, o valor do terceiro trimestre deste ano será pago em dezembro e em janeiro de 2023, somando R$ 179,9 milhões, nos primeiros nove meses do ano.

Ao final de 2021, na gestão do general Joaquim Silva e Luna, a Petrobras passou a permitir a política de antecipação de dividendos, cujo modelo prevê que, em caso de endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões, a empresa poderá distribuir 60% de diferença entre o fluxo de caixa operacional e investimentos, entre os seus acionistas.

A empresa justificou a medida, afirmando não existirem “investimentos represados por restrição financeira ou orçamentária”. “A decisão de uso dos recursos excedentes para remunerar os acionistas se apresenta como a maior eficiência para otimização da alocação do caixa”, destacou a companhia.