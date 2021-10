Mais de mil vagas para cursos gratuitos e onlines

Estão abertas até o próximo dia 15 as inscrições para o curso no “Pega Visão”, de Direitos Humanos e Mundo do Trabalho pela Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio). São mais de 1.000 oportunidades para jovens de 14 a 24 anos que desejam se qualificar de forma online para os mais diversos temas relacionados à empregabilidade.

O “Pega Visão” é um percurso formativo de jovens e adolescentes com foco no mercado de trabalho, formação política e projeto de vida. As aulas são totalmente gratuitas e virtuais, com cargas de 10h a 12h por aula, entre os dias 18 de outubro e 25 de novembro. Os inscritos estudarão na modalidade assíncrona e também em aulas ao vivo pela internet, às quintas-feiras, no período da noite.

No total, os alunos terão aulas em três módulos, com carga horária de 57 horas: Direitos Humanos, Política, Racismo Estrutural. A ação é uma parceria da JUVRio o UNICEF, a iniciativa 1MiO e o Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia (IPAD Seja Democracia), que visa fortalecer o Emprega JUV, programa de empregabilidade da secretaria da Prefeitura do Rio. Ao final do curso, todos os concluintes receberão certificados e poderão disponibilizar seus currículos no banco de talentos da 1MiO, vinculado a mais de 100 empresas parceiras.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://respondi.app/Apb1t7RW.