Mais de mil jatinhos em Davos despejando C02

O Greenpeace e outros ambientalistas criticam as elites que participam do Fórum Econômico Mundial (FEM) pela utilização de jatos particulares, tendo em vista as preocupações crescentes sobre as mudanças climáticas. Segundo o jornal britânico The Guardian, via Aeroin, são esperados mais de mil voos na cidade suíça durante a semana do evento.

“Os ricos e poderosos se reúnem em Davos em jatos particulares ultrapoluidores e socialmente injustos para discutir o clima e a desigualdade a portas fechadas”, disse o Greenpeace em um comunicado à imprensa.

No ano passado, o evento contabilizou 1.040 aviões, que contribuíram com 9.700 toneladas de emissões de CO2, equivalentes às emissões de 350.000 carros médios durante uma semana.

Além disso, as emissões de jatos particulares quadruplicaram na semana do encontro em relação às semanas anteriores e posteriores ao evento. O voo mais curto registrado foi de apenas 21 km.

Os países com o maior número total de chegadas e partidas de e para Davos foram Alemanha, França e Itália.