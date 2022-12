Mais de meio milhão de passageiros usaram Buser entre Rio e São Paulo em 2022

A Buser divulgou o balanço das viagens rodoviárias mais reservadas na plataforma em 2022. A rota mais viajada foi Rio de Janeiro – São Paulo, seguida por São Paulo – Rio de Janeiro, que custa a partir de R$ 59,90 cada trecho.

Juntos, os dois sentidos movimentaram mais de 500 mil pessoas de janeiro a dezembro, alta de 25% na comparação com 2021. Na sequência estão as rotas entre Rio e Belo Horizonte (MG), também nos dois sentidos, com cerca de 230 mil passageiros, e Campinas (SP) e São Paulo, que teve quase 200 mil reservas.

De acordo com o portal Mercado & Eventos, em termos de destinos, a lista das cidades mais reservadas no ano segue a lógica das rotas: São Paulo, que movimentou mais de 3 milhões de passageiros, seja embarcando ou desembarcando, seguido por Belo Horizonte e só depois Rio de Janeiro.

Na comparação com o ano passado, a novidade é que Vitória (ES) passou na frente de Campinas (SP), sendo agora o 4º destino mais procurado na Buser. Já Uberlândia (MG) subiu 7 posições, passando na frente de Cabo Frio (RJ), mas agora caiu da 7ª para a 9ª posição.

“A Buser é muito forte no Sudeste do Brasil. Nossa história começou em Minas Gerais, e logo expandimos para o Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Embora nossa atuação seja em todo o País, as rotas mais reservadas pela plataforma são nesses quatro estados”, afirma Leonardo Sousa, gerente de Rotas na Buser.

A Buser tem se preparado para os dias mais movimentados do turismo, com a expectativa de aumentar em, pelo menos, 40% o movimento em relação às semanas de baixa temporada. Além de acrescentar 2.000 novos grupos para dar conta da alta demanda até 15 de janeiro de 2023, a empresa convocou carros extras de empresas parceiras para ficarem de prontidão.

10 rotas mais procuradas

1) Rio de Janeiro (RJ) – São Paulo (SP)

2) São Paulo (SP) – Rio de Janeiro (RJ)

3) Rio de Janeiro (RJ) – Belo Horizonte (MG)

4) Belo Horizonte (MG) – Rio de Janeiro (RJ)

5) Campinas (SP) – São Paulo (SP)

6) Belo Horizonte (MG) – São Paulo (SP)

7) São Paulo (SP) – Belo Horizonte (MG)

8) São Paulo (SP) – Campinas (SP)

9) Ribeirão Preto (SP) – São Paulo (SP)

10) São Paulo (SP) – Ribeirão Preto (SP)

10 destinos mais procurados

1) São Paulo (SP)

2) Belo Horizonte (MG)

3) Rio de Janeiro (RJ)

4) Vitória (ES)

5) Campinas (SP)

6) Brasília (DF)

7) Ribeirão Preto (SP)

8) Uberlândia (MG)

9) Cabo Frio (RJ)

10) Juiz de Fora (MG)