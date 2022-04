Mais de dez mil policiais militares reforçarão o patrulhamento nas ruas durante o feriado prolongado.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM) convocou mais de 10 mil policiais militares para atuarem, de forma extraordinária,durante o feriado de Tiradentes (21), São Jorge (23) e para garantirem a segurança durante os eventos carnavalescos tanto na capital, quanto em outras cidades turísticas do estado.

De acordo com o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires , a convocação é para atender as necessidades extras programadas pelo planejamento especial, que estará em operação de quarta-feira (20) à madrugada de segunda-feira (25), o secretário informou ainda que as férias dos policiais foram suspensas em toda a Corporação.

Em torno do Sambódromo, a PMRJ terá um reforço extra de 3.291 policiais com a missão de patrulhar a área dos desfiles que ocorrem da noite de hoje até a manhã de domingo. Áreas como Central do Brasil, Lapa e Boulevard Olímpico também receberão patrulhamento reforçado.

O coronel Luiz Henrique Marinho Pires informou que uma das novidades do policiamento para os desfiles das escolas de samba no Centro será a implantação de 49 pontos de bloqueio na região do Sambódromo. Na área demarcada para o cerco preventivo, haverá 10 pontos de controle de acesso, pelos quais só terão o ingresso permitido integrantes das escolas de samba, trabalhadores credenciados e espectadores com apresentação do bilhete. A triagem será feita conjuntamente entre policiais militares e agentes da prefeitura do Rio.

”Esses pontos de bloqueio, fazendo a triagem preventiva de ingresso do público, passarão a fazer parte do nosso planejamento sempre para oferecer mais segurança durante eventos com grande apelo popular, como carnaval, competições esportivas, shows musicais etc. Esse conceito foi desenvolvido e depois aprimorado pela área de planejamento da Polícia Militar durante os grandes eventos sediados na cidade do Rio de Janeiro na última década”, disse.

Áreas que também receberão eventos oficiais como as zonas Sul e Oeste também serão contempladas pelo policiamento extra. O policiamento também será reforçado na região da Avenida Intendente Magalhães, nos bairros da chamada Grande Madureira, Niterói e Cabo Frio.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o planejamento não irá interferir nas ações especiais que já estavam em prática, como o policiamento nos complexos do Jacarezinho e Muzema, e o reforço nas estações da SuperVia. Também estão mantidas as ações extraordinárias previstas para os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro – Flamengo e Palmeiras, na quarta-feira, e Fluminense e Internacional, no sábado – e para a programação do Dia de São Jorge.

Mesmo sem os blocos de rua, o programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida marcará sua presença no carnaval, mobilizando equipes para atuar nos locais de maior movimento durante os desfiles das escolas de samba. Os policiais militares do programa, além de prestar atendimento em situações de emergência para coibir crimes contra a mulher, distribuirão ventarolas impressas com objetivo de esclarecer os limites legais entre uma paquera e o assédio.

Para evitar o acesso de pessoas não credenciadas à área interna da Passarela do Samba, a Polícia Militar e a prefeitura do Rio atuarão conjuntamente em dez pontos de bloqueio para pedestres. Só poderão ingressar integrantes das escolas de samba, trabalhadores e demais credenciados. Moradores de trechos de ruas incluídas na parte interna da bloqueada terão que apresentar documento comprovando local de residência.

Os pontos de acesso são:

1 – Rua Marquês de Pombal com Rua Professor Clementino Fraga

2 – Rua Benedito Hipólito com Rua Carmo Neto

3 – Rua de Santana com Rua Silva Freire

4 – Rua Carmo Neto em frente à estação do metrô Praça Onze

5 – Rua Salvador de Sá com Rua Presidente Barroso

6 – Rua de Santana com Rua Frei Caneca

7 – Avenida Salvador de Sá em frente ao BPChq

8 – Avenida Salvador de Sá com Rua Aníbal Benévolo

9 – Rua Presidente Barroso com Rua Pedregais

10 – Travessa Lopes com Rua Presidente Barroso

Além desses dez pontos, haverá bloqueio total do trânsito no Viaduto 31 de Março, sentido Túnel Santa Bárbara.