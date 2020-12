Mais de 8 mil armas retiradas das mãos de criminosos em 2019

Um relatório inédito elaborado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) com base em materiais disponibilizados pelas Secretarias de Estado de Polícia Militar e de Polícia Civil, trata sobre apreensões de armas de fogo feitas na última década, no Rio de Janeiro. Os dados são da série “Textos para Discussão”, que teve seu primeiro estudo publicado.

Segundo o instituto, em 2019, 8.423 armas foram retiradas das mãos de criminosos no estado do Rio de Janeiro. No acumulado da década, 82.969 armas de fogo foram apreendidas, o que significa, aproximadamente, uma arma a cada hora.

O ISP estima que, ao todo, organizações criminosas tenham tido prejuízo de aproximadamente R$ 23 milhões. Isto levando em conta os valores médios de comercialização de carabinas, espingardas, fuzis, metralhadoras, pistolas, revólveres e submetralhadoras.

O relatório aponta que a criminalidade tem optado pelo uso de pistolas e fuzis, o que representa maior quantidade de disparos realizados. Das 8.423 apreendidas no ano passado, 3.784 eram pistolas (44,9%) e 550, fuzis (6,5%), o maior número deste tipo de armamento desde 2007. Isso pode indicar o aumento do poder de letalidade dos bandidos.

“Essa análise mostra que as organizações criminosas estão, cada vez mais, se especializando e adquirindo equipamentos poderosos para exercerem controle de territórios. Mais uma vez o ISP cumpre o seu papel de jogar luz sobre um tema que interfere na vida de todos os cidadãos do estado. A produção desses dados também pode auxiliar o trabalho das polícias militar e civil, no sentido de que agora eles terão ainda mais informações sobre o tipo de armamento usado em todas as regiões do Rio de Janeiro”, disse a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.