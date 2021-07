Mais de 78% dos niteroieneses já tomaram a primeira dose da vacina

A cidade de Niterói atingiu a marca de 320.807 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já os niteroienses que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose ou dose única chegaram a 137.934. A cidade segue vacinando a faixa etária de 34 anos neste sábado (17). Na segunda-feira (19), o município inicia a vacinação no público de 33 anos.

O calendário de julho vai seguir em dois dias por idade, chegando até o final desse mês na população a partir de 28 anos. A imunização em agosto também será acelerada, chegando em 18 anos até o dia 23/08.

O município está com a cobertura vacinal completa, com a segunda dose ou dose única, em 33,71% para as pessoas vacináveis, ou seja, as 137.934 pessoas acima de 18 anos. Já o público vacinável que recebeu a primeira dose, está em 78,40%, de acordo com os dados do Painel de Vacinação da Prefeitura atualizado na quinta-feira (15).

Além disso, a cidade já concluiu a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS).

Confira o calendário atualizado de vacinação contra a Covid-19 em Niterói

JULHO

17/07 – a partir de 34 anos

19 e 20/07 – a partir de 33 anos

21 e 22/07 – a partir de 32 anos

23 e 24/07 – a partir de 31 anos

26 e 27/07- a partir de 30 anos

28 e 29/07 – a partir de 29 anos

30 e 31/07 – a partir de 28 anos

AGOSTO

02 e 03/08 – a partir de 27 anos

04 e 05/08 – a partir de 26 anos

06 e 07/08 – a partir de 25 anos

09 e 10/08 – a partir de 24 anos

11 e 12/08 – a partir de 23 anos

13 e 14/08 – a partir de 22 anos

16 e 17/08 – a partir de 21 anos

18 e 19/08 – a partir de 20 anos

20 e 21/08 – a partir de 19 anos

23/08 – a partir de 18 anos

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira: Rua Nilo de Freitas, 40 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí