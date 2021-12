Mais de 500 mil veículos são esperados na ViaLagos entre o Natal e o Ano Novo

Com o feriado de Natal e Ano Novo chegando, muitos turistas viajam para a Região dos Lagos. Por isso, foi iniciada hoje (22) a Operação Verão pela CCR ViaLagos na RJ-124, a rodovia que, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias, é a mais segura do Estado do Rio de Janeiro. É esperada a passagem de 133 mil veículos pela rodovia até o domingo (26) e 370 mil veículo entre os dias 27 de dezembro e 3 de janeiro. Serão 13 dias de operação especial, com todas as equipes de atendimento e viaturas do SOS Médico e Mecânico da Concessionária reforçadas para atender ao aumento de 20% no fluxo de veículos nessa época, em relação ao restante do ano.

A CCR ViaLagos opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via, painéis luminosos e três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito – ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia). A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio – infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.

É recomendável que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo como as lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do motor e também o de combustível. É importante obedecer à sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes.

Informações sobre o tráfego estão disponíveis 24 horas em www.grupoccr.com.br/vialagos ou no Disque CCR ViaLagos (0800 7020124), que conta também com Central de Atendimento ao Deficiente Auditivo (0800 022 0130). Em caso de emergência, o motorista deve parar no acostamento, ligar o pisca – alerta e aguardar o socorro da CCR ViaLagos, que logo irá chegar. Se preferir, pode ligar para o 0800 da concessionária.