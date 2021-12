Mais de 50 anos depois “Let it Be” volta as paradas

Mais de 50 anos depois de seu lançamento, o álbum Let It Be, dos Beatles, voltou a ocupar o Top 40, da Billboard, no Reino Unido.

Tudo por causa do lançamento da série documental Get Back, lançada no final de novembro na Disney+.

Com mais de sete horas de duração e dividida em três partes, a série tem direção de Peter Jackson, que teve acesso a quase 60 horas de imagens inéditas dos Beatles no estúdio, durante as gravações do disco.

Segundo Felipe Branco Cruz o álbum, que antes da série ocupava a posição 62, saltou para o 22° lugar das paradas no Reino Unido, enquanto a coletânea 1, lançada em 2000 (com todos os hits dos Beatles que atingiram o primeiro lugar nas paradas), subiu do 57° para o 37°.

O documentário Get Back, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto alguns jornais britânicos, como o prestigioso The Independent, o considerou uma obra-prima, o Guardian afirmou que as oito horas de duração “ameaçam a sanidade dos fãs”.

No final de novembro, o álbum Let It Be também já havia entrado na Billboard 200 americana, ocupando a quinta posição, vendendo cerca de 55.000 cópias (num cálculo feito a partir do número de vendas de discos físicos e reproduções das músicas no streaming).