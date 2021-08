Mais de 5 mil niteroienses se vacinaram contra a gripe no sábado (31)

O Dia D de vacinação contra gripe em Niterói levou 5.617 pessoas aos postos neste sábado (31). A vacina da Influenza está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade por recomendação do Ministério da Saúde (MS). Quem ainda não foi, poderá se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Programa Médico de Família (PMF) e no posto volante do Theatro Municipal. Até o momento, aproximadamente 143 mil pessoas já tomaram a vacina da Influenza em Niterói.

Adriana de Souza Costa esteve com a filha de 6 anos na Unidade do Médico de Família do Engenho do Mato para a vacinação.

“A vacinação é importante para nossa saúde. A gente está sempre se protegendo dessa gripe que, cada vez mais, está ficando pior. Estou aguardando a segunda dose da Covid, mas hoje vim com milha filha para nos protegermos”, disse Adriana.

Outra que não perdeu a oportunidade de se vacinar foi a Alessandra Neto dos Reis que destacou que “no momento que estamos vivendo, a vacinação não é só uma proteção individual, mas para toda população. Eu acho que essa é a única solução para a gente sair dessa crise”, reforçou.

A vacina da gripe continua sendo realizada de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas, unidades do Médico de Família e no Theatro Municipal, das 8h às 17h. É preciso aguardar o intervalo de 14 dias entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e da Influenza.

Acamados podem receber a vacina em casa

– Idosos acamados e pessoas com dificuldade de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário podem receber a vacina em casa. Basta fazer o cadastro através do link: www.bit.ly/acamadosgripeniteroi. É necessário preencher um questionário informando nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.

Foto: Luciana Carneiro