Mais de 4 milhões de pessoas morreram de covid em todo o planeta

Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a covid-19 era uma pandemia, em abril do ano passado, mais de 4 milhões de pessoas em todo o planeta faleceram, até o momento, por causa da doença. Destes, mais 525 mil óbitos foram no Brasil. Os dados foram publicados de forma oficial pelo site Worldometer.

Ainda segundo a contagem do site, desde o início da pandemia houve mais de 184 milhões de casos confirmados da doença. Nesse período, mais de 3,2 bilhões de doses das diferentes vacinas foram aplicadas em todo o mundo.

Os dados são baseados em em oficiais fornecidas pelos governos de cada país, mas especialistas estimam que, por causa da escassez de recursos ou de interesses políticos em vários países, existe uma uma grande subnotificação e os números são bem piores.

A marca foi atingida no instante em que a variante indiana delta, uma cepa mais transmissível do coronavírus causador da doença, ameaça se tornar predominante no mundo.

Em 31 de dezembro do ano passado, aproximadamente um ano depois do registro oficial do primeiro caso na Província de Wuhan, na China, a covid-19 tinha já matado 1,8 milhão de pessoas em todo o mundo, menos da metade do número de mortos registrado nos primeiros seis meses deste ano.