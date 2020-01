Mais de 4 mil multas foram aplicadas em 2019 pelo Detro

O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), encerrou o ano de 2019 com um total de 4.094 notificações aplicadas, gerando à apreensão de 1.470 veículos, entre ônibus, vans e carros particulares. Desse total, 2.737 autuações são referentes a ônibus intermunicipais, gerando o recolhimento de 524 veículos. No caso das vans intermunicipais, os agentes aplicaram 489 sanções e recolheram 78.

Além da frota regular, o Detro também coibiu os veículos irregulares. A fiscalização do órgão flagrou 868 veículos, entre vans, ônibus e carros particulares, realizando transporte intermunicipal de passageiros sem autorização do poder concedente.

O presidente do Detro, Cleber Ribeiro Afonso, apontou o trabalho de inteligência, para detectar os pontos mais sensíveis do transporte no estado, além do auxílio da população, como os principais fatores para os resultados obtidos.

“Nosso objetivo é garantir um transporte intermunicipal com qualidade, e seguro para a população Fluminense. Além das campanhas educativas, estivemos presentes em todo o estado para verificar o serviço prestado à nossa população. Os usuários tiveram um papel importante enviando sugestões e denúncias para a nossa ouvidoria. Em 2020 estaremos ainda mais presentes e contamos com a colaboração da população”, declarou o presidente.

Os cidadãos podem entrar em contato com o Detro através da ouvidoria pelos canais: telefone (21) 3883-4141, e-mail – ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo WhatsApp Fale Detro (21) – 98596-8545.