Mais de 30 bandidos com blindados e fuzis invadem cidade atacam batalhão da PM e fazem reféns

Mais de 30 criminosos fortemente armados atacaram, fecharam e ilharam a cidade de Guarapuava, a 250 KM de Curitiba a 250 km de Curitiba, Paraná. Atacaram um batalhão da PM, fizeram moradores. Eles tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores durante a noite de domingo (17) e madrugada desta segunda-feira (18), segundo a Polícia Militar (PM). Dois policiais e um morador ficaram feridos.

De acordo com relato de testemunhas, o grupo armado fechou os acessos da cidade. Pelo menos sete veículos blindados foram usados na ação, segundo a polícia.

Testemunhas disseram ainda que os criminosos colocaram fogo em dois veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar para dificultar a ação dos agentes de segurança. Houve muitos tiros e explosões.

Ameaçadas com fuzil, as vítimas foram obrigadas a fechar os acessos da cidade. Durante o assalto, houve reação da PM, que gerou um grande confronto armado na região.

Por volta das 5h45, a Polícia Militar informou que os criminosos conseguiram fugir rumo ao interior do estado. Momentos depois, a polícia afirmou que os moradores poderiam sair de casa.

A polícia ainda não informou se os assaltantes conseguiram levar algum valor da empresa de transportes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que os acessos via BR-277 estão liberados.

Buscas são feitas pela região.

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira foram vistos blindados do exército circulando no local, mas as quadrilhas conseguiram fugir, por volta das 5h45, em direção ao interior do estado.