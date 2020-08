Mais de 1,5 milhão de máscaras já foram distribuídas em Niterói

A Prefeitura de Niterói segue com as ações de combate e prevenção ao novo coronavírus na cidade. Na quarta-feira (05), agentes da Administração Regional de Icaraí estiveram no Parque Prefeito Ferraz (Campo de São Bento) e imediações para distribuir mais máscaras para a população. Foram três mil máscaras distribuídas nesta tarde.

A Prefeitura já distribuiu mais de 1,5 milhão de máscaras de tecido reutilizável e lavável. Desde o dia 23 de abril, o uso do equipamento é obrigatório nas áreas públicas como ruas, ônibus, padarias, supermercados, hospitais, filas de bancos entre outras. O uso da máscara é fundamental para proteção individual e do próximo, porém é necessário que a mesma esteja na posição correta e cubra a boca e o nariz. O objetivo é diminuir a propagação do vírus que se espalha rapidamente e é invisível aos olhos.

Desde o dia 21 de maio, quem for flagrado sem o equipamento de proteção na cidade pode receber uma multa no valor de R$ 180, sanção aprovada na Câmara de Vereadores de Niterói. Até o momento, já foram aplicadas aproximadamente 600 multas pela Guarda Municipal pela falta do uso da máscara.