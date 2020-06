Mais de 1400 pessoas já foram testadas nos drive- thrus de Niterói

O novo posto no modelo drive-thru aberto nesta terça-feira (9) no Caminho Niemeyer, no Centro, junto com os outros do bairro de São Francisco e do Cafubá, já realizaram, na primeira semana de atendimentos, mais de 1400 testes em moradores de Niterói.



De acordo com secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, a testagem massiva é importante para a montagem de um mapa da evolução da doença pela cidade, com dados que vão desde a faixa etária das pessoas que estão adoecendo até o bairro com maior grau de contaminação.



“Do meio de abril até agora, já foram mais de 15 mil testes realizados nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e pelo programa Médico de Família. Hoje estamos abrindo mais um ponto de coleta do exame rápido sorológico no sistema drive-thru, abrangendo três pontos da cidade. Essa ação é fundamental para a gente ter mais clareza de como está a curva de contaminação no município e acompanhar diariamente o plano de transição para o novo normal”, destacou o secretário.



Para realizar a testagem é necessário ser morador de Niterói, acessar o aplicativo “Dados do Bem” e fazer o autoatendimento. O aplicativo é uma parceria da prefeitura com o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, sem custo para o Município. Os 50 mil testes rápidos, aprovados pela Anvisa, foram comprados pela Prefeitura, com recursos próprios.



Quem apresentar sintomas da doença e estiver dentro do protocolo de testagem receberá um convite para realizar o exame, com data e hora marcados, em um dos pontos de drive-thru. Casos identificados como graves serão orientados a buscar um atendimento imediato em uma unidade de emergência.