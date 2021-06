Mais de 11 mil candidatos farão prova nesse domingo (26) para ingresso na Emgepron

As provas para o concurso público da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) que oferece vagas para o Rio de Janeiro serão realizadas neste domingo, 27 de junho. No total, 11.499 candidatos estão na disputa por 32 vagas imediatas. As provas serão realizadas no turno da manhã para as funções de níveis Fundamental e Superior e na parte da tarde para os cargos níveis Médio e Técnico.

O concurso da Emgepron, órgão vinculado à Marinha, oferece 32 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.115,00 e R$ 9.900,00, e há ainda benefícios como alimentação no local de trabalho; seguro de vida em grupo; vale-Transporte; cesta-alimentação; e convênios assistenciais e educacionais.

O Cartão de Convocação para Etapa (CCE), com as informações sobre o local e horário de exame, já está disponível no site do Instituto Selecon, organizador. É preciso conferir todas as informações.

Para a realizar a prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de material transparente (tinta preta ou azul) e documento oficial e original de identidade. É preciso chegar com uma hora de antecedência ao local de exame, pois não será permitido o ingresso após o fechamento dos portões.

Para garantir a segurança dos candidatos, o Instituto Selecon tem cumprido todos os protocolos de segurança em saúde determinados pelas autoridades sanitárias dos municípios e do país. Na entrada e no interior de cada local de exame, há pontos de triagem e identificação, onde são disponibilizados tapetes sanitizantes, álcool em gel (70%) e/ou borrifador de álcool líquido (70%) para higienização das mãos e de objetos. Há, também, equipamentos para a aferição de temperatura corporal.

“Temos adotado essas medidas em todos as provas que realizamos, para garantir a segurança e tranquilidade dos candidatos e de toda equipe de aplicação de provas envolvida. O cuidado necessário com a segurança sanitária nos locais de prova é fundamental e o Selecon tem esse compromisso”, explicou Marcus São Thiago, sócio fundador e Diretor de Concursos do Instituto Selecon.

Resultado sai às 19 horas

O gabarito preliminar será divulgado também no domingo, 27, após as 19 horas. O resultado final desta etapa está previsto para o dia 9 de julho. Haverá ainda Avaliação de Títulos, Prova Prática, Avaliação Médica e Checagem de Requisitos, mas é preciso conferir a previsão de etapas de cada emprego no cronograma do certame.

O prazo de validade do concurso da Emgepron será de dois anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da empresa.

Mais Informações podem ser acessadas no site www.selecon.org.br