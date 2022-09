Mais de 10 mil pessoas participam de passeio ciclístico em Niterói

Foto: Prefeitura de Niteroi/Luciana Carneiro

Definitivamente, Niterói se tornou uma das capitais brasileiras da bicicleta. São milhares circulando pelas ruas e avenidas, com uma presença cada vez maior das elétricas, cujo preço está muito mais acessível.

Para se ter uma ideia, uma bike elétrica da consagrada marca Tesla (giga empresa de Elon Musk) está sendo anunciada por R$ 5.900,00, em 12 vezes sem juros. Mas há há ótimos modelos a partir de R$ 4 mil, sem falar nas seminovas restauradas que podem ser compradas por R$ 2.500,00. Basta acessar o Google, Bing, Yahoo.

O Dia Mundial sem Carro, comemorado em 22 de setembro, foi marcado em Niterói, neste domingo (25), por um passeio ciclístico que reuniu mais de 10 mil pessoas, em um trajeto de 19 quilômetros da Concha Acústica no Gragoatá até o Túnel Charitas-Cafubá, de onde os participantes retornaram para o local de partida.

Cliclistas de diversas faixas etárias, amadores e profissionais, aderiram ao passeio que reuniu também moradores de vários municípios da Região Metropolitana.

O evento acontece todos os anos em várias partes do mundo e tem como objetivo fazer com que as pessoas deixem os veículos em casa.

O Dia Mundial sem Carro também pretende chamar a atenção para a bicicleta como um meio alternativo e sustentável de locomoção e para um trânsito mais seguro. O passeio ciclístico foi uma realização da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro e contou com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio das secretarias de Esporte e Lazer, do Clima, Programa Niterói de Bicicleta e a Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans).

“A cidade está desenvolvendo cada vez mais e apoiando atividades e iniciativas deste porte porque elas vão ao encontro ao trabalho que estamos realizando de mobilidade, sustentabilidade e incentivo ao uso de bicicletas, também como forma de reduzir as emissões de carbono. Conscientizar a população é fundamental e essa adesão ao evento mostra que as pessoas estão cada vez mais entendendo a importância de movimentos como este para um dia a dia mais sustentável”, destacou o secretário do Clima, Luciano Paez, que participou do passeio.

Dentro das ações do Plano Niterói 450 anos, nos eixos Clima e Resiliência, Niterói vem realizando e estimulando iniciativas sustentáveis de mobilidade. Entre essas iniciativas, estão projetos que visam reduzir a emissão de gases, e a meta de se chegar a 120 quilômetros de ciclovias até 2024.

No passeio, os ciclistas seguiram pela Avenida Litorânea; passaram pelas praias da Boa Viagem, Icaraí, São Francisco e Charitas; entraram no Túnel Charitas-Cafubá e retornaram até a Concha Acústica pela Avenida Roberto Silveira.

O trajeto foi acompanhado e monitorado por agentes da NitTrans, além de batedores com motocicletas que fizeram o balizamento do trânsito com o apoio da Guarda Municipal.

“Tivemos um trajeto tranquilo e organizado. Foram feitas paradas estratégicas para que os participantes pudessem se juntar já que o número de pessoas foi muito grande. O balanço foi positivo”, explicou Wagner Santos, inspetor geral de Operações da NitTrans.

O coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destacou que a cidade recebeu para o passeio 43 grupos de vários municípios, além de um número muito grande de moradores da cidade.

“Esse passeio ciclístico nesse formato é o mais antigo em atividade no Brasil. Ele encerra esse ciclo do Mês da Mobilidades na cidade, com a união dos mais diversos grupos para demonstrar a força da bicicleta. Niterói é, cada vez mais, a porta de entrada para um ciclo de turismo e de atividades deste porte. Foi um evento realmente maravilhoso que reuniu grupos de diversos munícipios, e mostrou como a cidade está preparada para essa recepção”, afirmou Filipe Simões.

Opção de transporte

Cada vez mais o niteroiense usa a bicicleta como meio de transporte.

Um levantamento feito pela coordenadoria Niterói de Bicicleta com o uso das câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional da Nittrans contabilizou um aumento de bikes circulando pelas principais ruas da cidade em 2021.

De acordo com o levantamento, em horários de pico, mais de 590 bicicletas passam por hora pela Avenida Marquês do Paraná, no Centro, inaugurada no ano passado. Em comparação, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, registrava, um ano após sua inauguração, cerca de 250 bikes por hora; a orla de Copacabana, no Rio, em dias de semana, 325.

Principal acesso dos ciclistas ao bicicletário da Praça Araribóia e às barcas, a ciclovia da Avenida Amaral Peixoto teve aumento de quase 250% no comparativo com a primeira contagem, em 2015. Na época, eram 73 bicicletas por hora. Em 2021, esse número teve um pico de 256.

Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões lembra que a ampliação da malha cicloviária estimula a população a colocar suas bikes na rua. Com estrutura adequada, o ciclista tende a se sentir mais seguro para se locomover pela cidade. A Marquês do Paraná, por exemplo, não registrou nenhum acidente de trânsito grave envolvendo ciclistas neste ano.

“Produzir dados sobre o uso da bicicleta na cidade é fundamental para o processo de planejamento das ações de incentivo à mobilidade por bicicleta. O apoio do CCO mobilidade da Nittrans, que é um verdadeiro Hub tecnológico de monitoramento, vem sendo fundamental para ampliar a atuação nesse setor”, explicou Filipe.

O objetivo da Prefeitura é chegar aos 120km de infraestrutura cicloviária em Niterói até 2024. Atualmente, a cidade conta com mais de 60km de malha cicloviária, contemplando áreas dos seguintes bairros: Centro, São Lourenço, Barreto, Santana, Fonseca, São Domingos, Boa Viagem, Gragoatá, Ingá, Icaraí, São Francisco, Charitas, Cafubá, Badu, Piratininga, Engenho do Mato, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

O Plano Niterói 450 anos, lançado este ano pela Prefeitura, prevê ações de ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária na cidade. Na Região Oceânica, por exemplo, a meta é alcançar a marca de 60km de ciclovias e ciclorrotas, além de concluir a implantação dos bicicletários e paraciclos. Na Região Norte, a previsão é de implantar ou requalificar 21,5km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

O Programa lançado pelo Município prevê, também, o aumento de 113% do número de vagas disponíveis no Bicicletário Arariboia, de forma integrada ao projeto da nova Praça Arariboia, até o fim de 2024. Além disso, a Prefeitura de Niterói estuda a implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas com 40 estações e 400 bicicletas nos bairros do Centro, São Lourenço, Fonseca, Icaraí, Santa Rosa, Ingá, São Domingos e Gragoatá.

O que falta

Semana passada, o repórter Vitor Avila de A TRIBUNA produziu a reportagem “Ciclistas elogiam estrutura, mas pedem mais fiscalização em Niterói”. Leia neste link: https://bit.ly/3r5bQMm

A matéria informa que conversou com Luís Araújo, idealizador do coletivo Pedal Sonoro. Ele reconhece os avanços para quem anda de bicicleta pela cidade, como maior infraestrutura e campanhas de conscientização. No entanto, ele acredita que a fiscalização ainda pode melhorar.

“A gente está há dez anos acompanhando esse processo e sempre falou do tripé educação, infraestrutura e fiscalização. A estrutura da cidade avançou, a questão da educação tem algumas ações pontuais, mas a fiscalização não existe. São 30 agentes para 250 mil veículos”, reclamou.

De uma maneira geral, os ciclistas pedem urgência na construção de ciclovias (ou ciclofaixas) na Praia de Icaraí e em ruas vitais como Álvares de Azevedo e Gavião Peixoto. Assim, o chamado “miolo” de Icaraí não ficaria isolado.