Mais acidentes com menos vítimas fatais nas rodovias federais de acordo com a PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-RJ) divulgou, na manhã dessa quinta-feira (26), um balanço da Operação Natal, nas rodovias federais que cruzam o estado, trabalho que começou no último dia 20. O número de acidentes nas rodovias sob jurisdição da PRF superou o levantameno do mesmo período ano passado, o mesmo ocorrendo com relação ao númerto de feridos. Porém, o número de vítimas fatais diminuiu.

Entre os dias 20 até a última quarta-feira (25 de dezembro), foram registrados no estado 115 acidentes, com 151 feridos e 6 vítimas fatais. Com relação as autuações, a PRF registrou ainda: 110 casos de alcoolemia, condutor sem cinto: 491, passageiro sem cinto: 428, criança sem cadeirinha: 95, ultrapassagens proibidas: 755, e CNHs recolhidas: 105. No mesmo período ano passado os números principais foram: Acidentes: 112, Feridos: 124; e Mortos: 11.

Na mais recente Operação Natal, a PRF focou outra vez na prevenção de acidentes, com ações de fiscalização e educativas, com reforço de agentes nas estradas, com a corporação ressaltando que o período de festas natalinas é um dos mais movimentados do ano nas rodovias federais. O aumento do fluxo de veículos causa impacto na violência no trânsito.O policiamento foi reforçado nos trechos de maior movimento e alto índice de acidentes, em dias e horários específicos, de acordo com as estatísticas.

Foram realizadas ações educativas nas seguintes vias: Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040), Ponte Rio-Niterói (BR-101), Rio-Santos (BR-101), Rio-Teresópolis (BR-116), Lúcio Meira (BR-393), Niterói-Manilha (BR-101) e Governador Mario Covas (BR-101).