Maíra Freitas e Jazz das Minas em show no Centro de Artes da UFF

O Centro de Artes da UFF, no dia 07 de abril quinta às 20h, recebe Maíra Freitas e Jazz das Minas num show que celebra a música preta brasileira e mundial na interpretação desse quinteto feminino formado por Maíra Freitas (piano/voz e direção musical), Samara Libano (violão 7 cordas), Monica Avila (sax/flauta/voz), Marfa Kurakina (baixo elétrico) e Flavia Belchior (bateria/voz).

Maíra montou a banda em 2019 quando foi convidada a participar do festival Jazzing em Angola. “Foi a oportunidade de colocar em prática a ideia que eu já vinha falando há algum tempo ‘que o mercado da música é muito masculino’, e isso tem muito a ver com as oportunidades que são dadas às mulheres. Certa vez eu ouvi de um empresário que por estar grávida eu ficaria uns dois anos sem trabalhar e eu grávida fiz turnê com Gilberto Gil”, contou.

Inicialmente a Jazz das Minas era um quarteto com bateria, teclado, violão 7 cordas e baixo acústico que veio ganhando corpo e suingue com incrementação de percussão, sax, flauta e vozes. A banda apresenta músicas autorais e releituras de clássicos nas vozes de Nina Simone, Elza Soares, Sandra de Sá, Gilberto Gil, Leci Brandão, Dona Ivone Lara, Milton, além de autoras contemporâneas como Luedji Luna e Caio Prado.

O show no Centro de Artes da UFF acontece no dia 07 de abril quinta às 20h, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (estudantes, maiores de 65 anos, mulheres e pessoas pretas). O Centro de Artes da UFF fica na R. Miguel de Frias, 9 em Icaraí.