Maioria aprova troca de nome da Moreira César para Paulo Gustavo

Nesse sábado terminou a consulta pública para a alterar o nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo. Mais de 34 mil pessoas participaram da consulta, sendo 90.2% (31.039) apoiando a mudança do nome da rua. Os participantes responderam “sim” à pergunta “Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?”. O prefeito de Niterói, Axel Grael, irá dar continuidade ao processo nos próximo dias através de uma Mensagem Executiva para a Câmara de Vereadores solicitando a alteração no nome da rua.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, 34.414 mil pessoas participaram da consulta, feita através da plataforma Colab, entre os dias 5 e 8 de abril. Essa foi a maior consulta realizada através do Colab no país e o maior processo participativo da cidade. Como exemplo, o plebiscito sobre o armamento da Guarda Municipal, em 2017, contou com a participação de cerca de 19 mil niteroienses.

A maioria escolheu!



Agora a prefeitura vai iniciar o processo para que a atual Rua Coronel Moreira Cesar passe a se chamar Rua Ator Paulo Gustavo!

O presidente da Câmara de Vereadores, Milton Cal, disse que vão aguardar receber a mensagem do prefeito Axel, mas que a Câmara está de acordo com a mudança do nome.

A votação contou com a maioria de mulheres, que representaram cerca de 70% dos votos e o bairro que teve mais voto foi Icaraí. com quase 11 mil votos. Segundo dados da administração municipal a faixa etária mais participativa foi a de 20 a 29 anos (34%), seguida da turma de 30 a 39 anos (24%) e maiores de 50 anos (17%).

A publicitária Elysa Benites, de 32 anos, mora na Rua Lopes Trovão há 15 anos, mas passa regularmente pela Moreira César. Ela diz que acha importante um lugar homenagear conterrâneos, já que ele fazia questão de exaltar a cidade. “Ele não só morou aqui, ele viveu aqui. Ele conhece a cidade, mostrava nos filmes, estava sempre falando. Levou o nome de Niterói para o mundo. A mãe dele ainda morar aqui. Podia morar em Copacabana, mas faz questão de ficar aqui. Acho que seria muito legal”, disse.

Mas tem gente que não concorda com a mudança do nome de uma das principais ruas da Zona Sul de Niterói. Esse é o caso do engenheiro Henrique Cabelli, de 27 anos. “Eu moro próximo a Moreira Cesar já tem uns 8 anos. Todos conhecem a rua há anos. Toda rua que tentam mudar o nome, ninguém usa o nome novo. Ainda mais na Moreira Cesar, conhecidíssima. Eu acho que é um tempo gasto que poderia estar se fazendo outra coisa pela cidade. Não que o Paulo Gustavo não mereça, mas acho que a cidade tem outras prioridades”, frisou.

ENTENDA O PROJETO

Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos. Belos locais da cidade, como a Praia de Boa Viagem, o Campo de São Bento e Icaraí ganharam todo o País. O ator e humorista morreu na noite da última terça-feira (04) por complicações da Covid-19 após 52 dias internado. Diversas vezes o ator se mostrou preocupado e engajado na luta contra o coronavírus e no apoio aos mais vulneráveis.

Neste sábado, a mãe do artista, Déa Lúcia, se manifestou publicamente sobre a morte do filho. Também hoje (8), o ator ganhou uma bela homenagem do cartunista Maurício de Souza e sua Turma da Mônica.

ARTISTAS APOIARAM

Desde que a consulta pública foi aberta alguns artistas apoiaram a mudança de nome da rua e se manifestaram nas redes sociais. Esse foi o caso de Cristina Pereira, Octávio Müller, Benvindo Sequeira e Antônio Grassi, por exemplo.