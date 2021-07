Magazine Luíza vai abrir 3 mil postos de trabalho no estado do RJ; Niterói está incluída

O Magazine Luiza anunciou, na última terça-feira (29) , que abrirá, ainda em 2021, cerca de 50 lojas no Estado do Rio de janeiro. Com isso, a empresa acredita que cerca de 3 mil postos de trabalhos serão criados em todo Estado.

“Estamos chegando com força total e com todo o nosso ecossistema, numa fronteira fundamental para o varejo”, afirmou o executivo da empresa, Fred Trajano, que usa uma metáfora sobre a II Guerra Mundial para destacar a importância da chegada da empresa ao Rio de Janeiro: “Nossa entrada no Rio é como o desembarque da Normandia”, se referindo ao desembarque em massa das forças aliadas no Norte da França, em 1944, numa das operações decisivas para a vitória contra o nazismo, durante a II Grande Guerra.

O Rio de Janeiro representa o segundo maior mercado do varejo brasileiro e é a 22ª unidade da Federação a receber lojas do Magazine Luíza. A empresa já tem outras 1.113 lojas físicas em 819 cidades do país.

A cantora Anitta será a garota propaganda, junto com a personagem digital Lu, influenciadora virtual da empresa. No Rio, o Magalu estará presente na capital e em municípios como Niterói, Petrópolis e Belford Roxo. Os primeiros 23 pontos físicos serão abertos imediatamente. De acordo com a empresa, devido à pandemia de covid-19 e à necessidade de distanciamento social, as inaugurações seguirão todos os protocolos sanitários de segurança e sem aglomerações.

A varejista espera que com as lojas físicas no Estado do Rio de Janeiro isso possa ampliar o ecossistema de atendimento digital, que inclui vendas por aplicativo, site e marketplace, para o Rio. Para garantir celeridade nas entregas, a empresa já opera um centro de distribuição de 30 mil metros quadrados e 28 pontos de cross-docking no Estado.

O Magalu ampliou sua presença on-line nos últimos anos por conta de uma fórmula bem brasileira, que promove a sinergia e-commerce com sua rede de lojas físicas.

Para contribuir com a digitalização dos moradores do Rio de Janeiro, o Magazine Luiza vai oferecer wi-fi gratuito em 30 BRTs e nos trens da SuperVia por um ano.

A carteira digital da empresa, o Magalu Pay, também será oferecida como uma opção de pagamento nas barracas de praia. A orla da capital fluminense ainda vai receber 40 mil guarda-sóis e mil bicicletas de uso livre, com a marca da empresa.