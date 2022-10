Maestro João Carlos Martins recebe título de Cidadão Niteroiense

Foi concedido, nesta sexta-feira (28), o título de Cidadão Niteroiense ao maestro João Carlos Martins; O músico está confirmado como uma das atrações das comemorações de Natal na cidade, neste ano. Em 2021, ele fez show em palco montado no espelho d’água do Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul da cidade.

Autor da homenagem, o vereador Marcos Sabino (PDT) explicou do quanto importante o maestro se tornou para a cidade nos últimos tempos.

“O maestro João Carlos, além da importância dele para a música mundial, por sua determinação, veio a Niterói ano passado para participar do Natal da Esperança e se apaixonou pela cidade. Na época eu era presidente da FAN e, junto com o prefeito, assinamos um contrato em que ele se tornou mentor das orquestrar de Niterói. Assim que entrei na Câmara, concedi esse título a ele por sua importância”, disse.

A homenagem deverá ser entregue durante a apresentação de Martins na cidade, que ainda terá data, local e horário definidos. Sabino disse que faz questão que o momento aconteça quando o músico estiver no palco, para receber uma homenagem que é “do povo de Niterói”.

“Ele ficou muito emocionado quando falei a ele dessa homenagem. Foi aprovada por unanimidade na Câmara. Todos os vereadores foram muito receptivos e elogiaram a importância do trabalho do maestro. Quando ele vier ao evento de Natal, entregaremos a ele o título. Vai ser uma entrega de todo o povo da cidade a homenagem, que é de todo o povo de Niterói, no palco, com ele junto de seu piano”, completou.

Carnavalescos homenageados

Gabriel Haddad e Leonardo Bora – Foto: Divulgação/Grande Rio

Sabino também é autor da medida, publicada nesta sexta, que torna o carnavalesco niteroiense Gabirel Haddad, da escola de samba Grande Rio, atual campeã do carnaval carioca, Cidadão Benemérito de Niterói. Leonardo Bora, parceiro de Haddad na elaboração do desfile, foi agraciado com o Troféu Ismael Silva, honraria destinado a grandes nomes do samba.

“Eu recebo com muita felicidade, porque eu vejo hoje Niterói como uma cidade que vive de cultura, apoia a cultura brasileira, do Estado do Rio de Janeiro e de todas as cidades próximas. Hoje é onde meu trabalho tem foco, com o desfile das escolas de samba. Léo e eu temos orgulho muito grande de ter feito desfiles da Sossego e Cubango. Fomos campeões com a Sossego e vice-campeões com a Cubango, é um orgulho muito grande”, declarou Haddad.