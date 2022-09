Mãe tenta reaver guarda da filha que teve com acusado de tortura

Após a prisão de Victor Arthur Pinho Possobom, Jéssica Jordão, mãe da criança que foi agredida pelo rapaz, tenta assumir a guarda da filha de 1 ano que tem com o acusado. Hoje (19), haverá uma audiência no Fórum de Niterói para definir o destino da criança.

A menina está com a mãe adotiva de Victor, Stella Possobom. A criança morava com o pai desde a separação do casal e está com a avó desde a prisão dele. Jéssica quer a guarda permanente da filha.

“Estou muito confiante de que tudo vai dar certo. No sábado pude abraçar minha filha. Foi a melhor sensação do mundo. Vamos esperar o melhor resultado dessa audiência. Ela está com a avó. Nosso diálogo foi bem restrito”, disse.

A audiência está marcada para as 14h. Victor Possobom está preso desde a última sexta-feira (16), acusado de torturar o enteado dele, de quatro anos, filho de Jéssica em outro relacionamento. Ela afirmou estar se sentindo segura desde a prisão do ex-companheiro.

“Total segurança. Antes eu estava com muito medo de sair na rua. Agora estou conseguindo sair mais livres, encontrar as pessoas”, afirmou Jéssica.