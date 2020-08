Mãe é presa por maltratar a filha de sete anos

Uma mulher de 30 anos foi presa na manhã de hoje (27) por policiais da 73ª DP (Neves) acusada de maltratar a própria filha, na época, com apenas 7 anos. A mulher foi encontrada em um salão de beleza no Colubandê, em São Gonçalo, onde trabalhava como manicure. De acordo com a Polícia Civil, após se aborrecer com a criança, a mulher usou de um fio de telefone para agredir a menina no braço e nas pernas em setembro de 2014. O choro alto da criança foi escutado por vizinhos que chamaram a polícia. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e resultou em um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo no dia 6 deste mês.

O motivo das agressões teria sido um chute dado pela menina por estar agitada. Depois de sofrer as agressões a criança foi levada para ser examinada no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. No corpo da menina ficaram marcas arroxeadas e manchas de sangue, de acordo com a Polícia Civil. Ela e a mãe, Kenia Ingrid Gomes da Costa, moravam na época no Jardim Catarina. Hoje a menina tem 13 anos. A acusada tem mais dois filhos, de 16 e 9 anos.