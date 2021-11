Mãe e filha são encontradas mortas em Angra dos Reis

Policiais militares encontraram na tarde de hoje (3) o corpo de duas mulheres esfaqueadas dentro de casa. Elas foram identificadas como Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos e sua filha, Adriana Vasconcelos da Silva de 19 anos. As vítimas foram atacadas dentro de casa em um condomínio no Bracuí, em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde. De acordo com a polícia o principal suspeito é o ex-namorado de Lucimar que já se apresentou na delegacia, e passa por exames no Instituto Médico Legal (IML) da cidade, porém nega a participação do crime.

Os agentes militares disseram que ao encontrarem as vítimas, a casa estava aberta. As testemunhas locais, informaram que o ex-namorado de Lucimar, foi a última pessoa a entrar na residência. Segundo o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP de Angra dos Reis, as investigações seguirão em andamento.

O Corpo de Bombeiros, informou que os homens do quartel de Angra dos Reis, foram chamados às 14h08 para levarem os corpos para o IML da cidade.