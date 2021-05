Mãe de Paulo Gustavo se pronuncia pela primeira vez após a morte do filho

Déa Lúcia, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo falecido na última terça-feira (4), se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a morte do filho, neste sábado (8). Ela publicou uma foto do filho nas redes sociais e disse estar “eternamente agradecida a todos pelas orações e pelo carinho” dos fãs com seu filho e sua família.

Na breve publicação, ela colocou uma das frases mais marcantes do filho: “Contra o preconceito, a intolerância, a mentira e a tristeza já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama a quem você ama. Mas, não só na declaração, ame na prática”, diz o texto.

Paulo Gustavo faleceu na última terça-feira (4) vítima de complicações da Covid-19 após mais de 50 dias internado em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator foi cremado em cerimonia reservada no cemitério Parque da Colina, em Niterói.

Após a sua morte, diversos amigos do ator se manifestaram pelas redes sociais para render homenagens ao ator. Em sua cidade natal, Niterói, ainda surgiram diversos projetos para alterar nomes de locais públicos para acrescentar o seu nome, como forma de homenagem.