Mãe de Paulo Gustavo concede entrevista em rede nacional

A primeira entrevista da Dona Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, morto na última terça-feira (4), aos 42 anos, vítima de Covid-19, será concedida ao programa Fantástico, na noite deste domingo (9). Na conversa ela conta para a jornalista Renata Ceribelli como está lidando com a perda do filho.

“Não estou bem, mas eu sou capaz de rir porque ele detestava quando eu chorava. A cada morte de um filho (por causa da pandemia), eu chorava por essa mãe, sem saber que meu filho ia passar por isso”, disse.

Dona Déa falou sobre as homenagens que o filho não para de receber e como foi a despedida depois receber a notícia de sua morte cerebral. Estavam presentes além dela, o marido de Paulo Gustavo, Thales; o pai, Júlio; a irmã, Juliana; e a madrasta, Penha

De acordo com Déa, o Hospital chamou os familiares para informar o acontecido e todos se reuniram com ele no quarto. “Nós quatro ficamos ali. Fizemos uma oração de São Francisco que ele gostava. O batimento foi diminuindo”, relembrou ela, explicando que quando os batimentos zeraram, a família fechou a cortina e saiu de perto do ator.