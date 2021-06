Mãe de jovem desaparecido consegue notícias do filho, mas diz que agora é “coadjuvante” no caso

Em postagem feita neste sábado (26) em seu perfil no Facebook, Simone Vital, mãe do jovem Tales Vital da Silva Miranda, de 21 anos, afirma que atualmente é “coadjuvante” na história e alegou que o “protagonismo” se encontra com o pai do rapaz, José Augusto Miranda. O motivo da postagem, segundo a mãe, é a vontade do jovem em não querer ser “rastreado”.

Na mesma publicação, ela afirmou que Tales fez contato com o pai e afirmou estar bem. Ela aproveitou para agradecer a quem ajudou na busca de informações.

A postagem completa pode ser vista abaixo.

Publicação feita por Simone neste sábado (26). Ela confirmou a veracidade da postagem. Foto: Reprodução/Facebook

A Tribuna fez contato com Simone, que deixou claro que segue preocupada com Tales pelo fato de ser mãe dele. Mas explicou que resolveu “passar a bola” para o pai explicar qualquer coisa relacionada ao jovem.

“Eu fiz a publicação para deixar claro que agora sou apenas uma coadjuvante nisso. Não estou saindo de cena, deixando de querer ter notícias e também não estou com falta de preocupação. É claro que quero ter notícias do Tales, pois ele é meu filho. Mas a partir do momento em que ele fala para o pai que não quer que o procurem e o pai tem notícias dele, então o protagonista é ele. Não sou mais eu”, explicou Simone.

Incomodada com a situação, ela evitou dar mais detalhes e disse que não tocaria mais no assunto. Ela também explicou que não tem contato com José Augusto, o pai do jovem.

A reportagem fez contato com a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, responsável pela investigação, que informou não ter ciência sobre a publicação feita por Simone no Facebook.

Tales estava desaparecido desde 31 de maio, quando foi visto pela última vez saindo da casa do pai, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Ele é músico com experiências no ramo cultural, mas por causa da pandemia estava trabalhando como ambulante.

Em relação a José Augusto Miranda, a matéria não conseguiu localizar um contato para que ele se pronunciasse a respeito.

Gabriel Gontijo