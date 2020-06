Mãe de João Pedro desabafa nas redes sociais no dia em que o filho completaria 15 anos de idade

“Hoje você completaria 15 anos, infelizmente seus sonhos foram interrompidos. Peço à Deus que continue nos dando forças, pois a cada dia, a cada data comemorativa a dor só aumenta e a sua ausência nos faz muito mal. Agradeço à Deus pelo privilégio de ter sido escolhida para ser a sua mãe, aquela que cuidou e amou até aonde foi permitido. Agradeço à todos que tem nos ajudado nesse momento tão difícil, não tenho palavras, que Deus abençoe todos vocês. João Pedro para sempre em nossos corações. Te amooooooo”.

A mensagem emocionada foi postada, nessa terça-feira (23), nas redes sociais, por Rafaela Matos, mãe do menino João Pedro, que no dia 18 do mês passado morreu ao ser baleado dentro de uma residência, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O jovem completaria aniversário de 15 anos nessa terça-feira. A casa onde o adolescentes estava foi atingida por mais de 70 tiros pelos policiais que alegaram estar perseguindo criminosos, que invadiram o local. Junto com a mensagem, Rafaela postou imagens de João Pedro em família.

A Defensoria Pública do Estado (DPRJ) representa a família de João Pedro, e estes já prestaram depoimentos ao Ministério Público (MP), negando a versão que haviam criminosos na residência, no momento em que o adolescente foi baleado. Um trabalho de reconstituição, que seria realizado pela Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, foi cancelado pelo fato da Justiça proibir operações policiais em comunidades do estado enquanto estiverem vigentes as medidas de restrição e isolamento.