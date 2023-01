Mãe acusa shopping de racismo em Niterói

Saulo Andrade*

O que era para ser apenas uma ida ao shopping no final de semana, transformou-se em mais um caso de racismo. No último sábado (21), Ataise Andrade foi com o filho de 9 anos ao Itaipu Multicenter, na Região Oceânica de Niterói, fazer compras num supermercado local. Ela relata que a criança foi expulsa por um segurança do estabelecimento, pelo fato de estar descalça.

Alegando racismo, a mulher deu queixa na 81ª Delegacia de Polícia (DP), em Itaipu. De acordo com o delegado titular da DP, Lauro Rangel, já foram requisitadas as imagens do circuito interno do shopping.

Ainda de acordo com o delegado, o segurança – que também é negro – foi ouvido. Rangel disse que o funcionário nega ter havido racismo e que, no momento da abordagem, ele apenas orientou a criança, que estaria perdida.

Em nota, a assessoria do Itaipu Multicenter disse que recebeu “o registro da ocorrência em nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e prontamente abrimos procedimento interno para averiguação dos fatos descritos”.



“O Multicenter Itaipu adota e respeita as normativas de proteção dos direitos da criança conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como também repudia toda e qualquer forma de discriminação”.

Orientação

O advogado especialista em Direitos Humanos, Rodrigo Mondego, orienta que o melhor caminho a ser tomado em casos de racismo é, primeiramente, tentar gravar a situação, se possível, no momento em que ela ocorre.

“Se não for possível, a pessoa deve pegar o contato das testemunhas, que viram o ato de racismo, e registrar na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que fica na Lapa, no Rio”, esclarece.

Para Mondego, o registro também pode ser feito em outras delegacias, mas, ainda assim, a Decradi seria a “mais qualificada” porque os policiais têm treinamento e são especialistas neste tipo de caso:

“A orientação é sempre registrar no Decradi, por ser a delegacia especializada para isso. Infelizmente, em outras delegacias, há casos até de revitimização, pela falta de treinamento e experiência dos policiais”.

*Colaborou Vitor D`Ávilla