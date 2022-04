Madrugada de ‘velozes e furiosos’ na Região Oceânica

Perseguição policial, troca de tiros e uma pessoa baleada. Embora esta descrição se encaixe a qualquer filme da série “Velozes e Furiosos”, um caso do tipo aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18), na Região Oceânica de Niterói. Um homem, suspeito de atirar contra policiais militares, acabou sendo preso em flagrante.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-móvel (Patamo) realizava ação de policiamento na Estrada Francisco da Cruz Nunes, por volta das 4h, quando tentou abordar um Mitsubishi ASX, em atitude suspeita. O motorista teria desobedecido e, de acordo com os militares, começou a atirar.

Arma foi apreendida – Foto: Divulgação/PMERJ

Os PMs afirmam terem revidado, iniciando confronto durante a perseguição. Na altura do Cafubá, o automóvel do suspeito foi abordado após bater na viatura. Durante a revista, os militares perceberam que o homem tinha sido baleado na perna. O suspeito foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, onde recebeu os primeiros socorros e foi liberado.

Depois do atendimento, o acusado foi conduzido á 76ª DP (Niterói). Segundo a PM, ele tem 28 anos de idade e passagens pela polícia por receptação e tráfico. Além disso, os policiais afirmam terem apreendido uma pistola calibre 9mm com numeração raspada e dois carregadores com 24 munições ao todo. Não foi divulgado se o carro estava em situação regular. O acusado foi preso em flagrante e um boletim de ocorrência registrado na delegacia.