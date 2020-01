Macaé divulga Calendário de Turismo 2020

Em 2020, Macaé vai sediar eventos em todos os meses. A programação com 26 eventos já está sendo veiculada no Calendário Turístico, documento oficial de atrações que contam com apoio logístico da Prefeitura de Macaé. Entre tanta coisa boa já realizada anteriormente, o destaque deste ano é a parceria inédita do município com o SESC Verão, que trará atividades na praia até 09 de fevereiro.

E dessa parceria, novos frutos poderão surgir. Já está sendo estudada a possibilidade da realização do SESC Inverno, com atrações no Sana, região serrana do município, durante essa estação. A informação é do secretário de Turismo, Léo Anderson.

“A cidade comprou a ideia do SESC e está sendo um sucesso. Não só os moradores de Macaé, mas também os turistas estão participando das atividades. Estamos estudando a possibilidade da região serrana ser beneficiada com atrações no Inverno. O calendário oficial já é consolidado, mas ele é bem dinâmico e nada impede que outras atrações também façam parte da programação no decorrer do ano e se tornem fixas”, explicou o secretário.

O 11º Festival Gastronômico, em agosto; a 3ª FLICMAC – Feira Literária de Macaé, em setembro e o 2º Sabores do Sana, neste mesmo mês, são alguns dos eventos que vão garantir circuito de turistas na cidade, no decorrer do ano.

“Esses eventos vêm ganhando bastante destaque. A tendência é que a FLICMAC, por exemplo, futuramente se torne um evento literário nos moldes dos grandes já consolidados no país. A rede hoteleira trabalha o calendário e motiva e orienta os turistas, não só nessa época, mas durante todo o ano. vale ressaltar que os eventos são de iniciativa privada, mas contam com todo apoio logístico da prefeitura”, acrescentou.

O calendário oficial de turismo também serve para evitar coincidências em datas, para eventos dentro da cidade, ou até de outros municípios. Quem tiver interesse em colocar algum evento no calendário, deve fazer contato por email (sedecturmacae@gmail.com) para ser orientado sobre todos os procedimentos.

Confira o calendário

Janeiro

05/01 a 09/02 – SESC Verão Macaé.

26 – 1ª Feira de Sustentabilidade de Macaé.

Fevereiro

05/01 a 09/02 – SESC Verão Macaé.

22 a 25 – Carnaval.

Março

12 a 14 – 3º Beach Beer Truck.

28 e 29 – 5º Festival de Frutos Mar.

Abril

04 e 05 – Copa Noturna de Pesca de Praia.

10 a 12 – Semana Santa.

21 – Feriado Tiradentes.

Maio

1º – Dia do Trabalhador.

09 – Brasa Beer Fest.

29 a 31 – Festa Maína do Frade.

Junho

04 a 06 – 6º Beer Beach Burguer.

11 – Corpus Christi.

Julho

12 – 16ª Parada do Orgulho LGBT.

29 – Kolirius Internacional.

29 – Aniversário da cidade – 207 anos.

Agosto

06 a 09 – 11º Festival gastronômico de Macaé.

Setembro

04 a 06 – 2º Sabores do Sana.

07 – Dia da Independência.

15 a 19 – 3º FLICMAC Feira Literária de Macaé.

18 – 7º Torneio de Pesca Isca Artificial de Macaé.

18 e 19 – 5º Kairós Macaé.

20 e 21 – 4º Macaé Water Challenger.

26 – 5º Encontro de Seresteiros “Macaé canta Seresta”.

Outubro

03 – Brasa Beer Fest.

12 – Dia de Nossa senhora Aparecida.

Novembro

02 – Finados.

11 a 14 – 5ª Conferência Influencidade.

27 a 29 – 4º Butecando na Orla.

Dezembro

01 a 31 – Natal 2020.

05 – Eco Yoga Despertar Holístico.

09 a 11 – 5º Macaé Beer Fest.

25 – Natal.

31 – Réveillon 2021.