Macacos são encontrados mortos por envenenamento em Saquarema

Fato chocou os moradores da cidade

Na tarde de ontem (11), macacos da espécie saguis, geralmente confundidos com micos, foram encontrados agonizando em convulsões na Avenida Oceânica, bairro Itaúna, Saquarema. Agentes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública foram acionados para socorrer os animais, que foram encaminhados para uma clínica veterinária da cidade. De acordo com relatos de moradores, apenas um dos macacos envenenados conseguiu sobreviver. A espécie é conhecida como macaco do Novo Mundo.

Nas redes sociais, moradores da região argumentam que o veneno foi colocado em alimentos com a intenção de matar cães e gatos que vivem nas ruas da região do Itaúna. “Aí gente, sem dúvidas é veneno pra matar gato e rato. As pessoas fazem muito isso por aqui”, afirmou Lais Goulart. Moradores demonstram revolta com a morte dos saguis e cobram investigação das autoridades. “Covardia tô revoltado! cadê as autoridades temos que investigar e punir . Vc que faz isso com os animais saquarema não te merece”, desabafou Matheus Lopes.

Os moradores de Itaúna ficaram chocados com a cena e falam em atitude desumana. “Muito triste! Me deparei ontem com esse acontecimento e pensamos como pode haver ser humano nesse mundo capaz de fazer uma maldade dessas com um bichinho que não perturba ninguém. Espero que tomem providências e investiguem esse crime”, lamenta Bárbara Ladeira.

Reportagem de A TRIBUNA entrou em contato com a prefeitura de Saquarema para obter informações sobre as investigações do caso, mas, até o momento, ainda não obtivemos resposta.