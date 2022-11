MAC Niterói recebe exposição argentina

“Un lento venir viniendo” conta com 57 obras em diversas expressões artísticas

A partirdeste sábado (19), o público poderá conhecer uma parcela da Colección Oxenford pela exposição “Un lento venir viniendo – Capítulo I”, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), do o empresário e colecionador argentino Alec Oxenford. Ele é apaixonado pela arte contemporânea de seu país e tinha necessidade de apoiar a cena local.

“Comecei minha coleção em 2008 decidindo incorporar, em sua maior parte, obras de artistas vivos e adquiridas exclusivamente através de galerias de arte. Eu gosto de viver minha época através da arte. O que mais me interessa é que a arte gera uma série de perguntas para as quais eu não tenho respostas”, conta o colecionador.

A curadoria é do poeta argentino Mariano Mayer. Composta por 57 obras, a mostra apresenta uma diversidade de linguagens, entre pinturas, fotografias, vídeos, instalações visuais e sonoras, performances, esculturas, colagens e publicações.

PABLO ACCINELLI, Donde quiera que estes, 2010 – Credito fotografico Bruno Dubner

A exposição dá destaque também para trabalhos de artistas da arte contemporânea argentina como Guillermo Kuitca, Julio Le Parc, Alejandra Seeber, Marcelo Pombo, Fernanda Laguna, Diego Bianchi, Claudia del Río, David Lamelas, Valentina Liernur, Juan Tessi, Karina Peisajovich, Eduardo Navarro, Silvia Gurfein e Alberto Goldenstein, entre outros.

Ao longo de 2023, este projeto será apresentado no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, e na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Cada capítulo vai exibir uma seleção diferente de obras da Colección Oxenford, em diálogo com os cenários artísticos brasileiro e argentino.

O curso livre de pintura de Ivan Serpa, no MAM Rio, e sua atuação no Grupo Frente são alguns dos pontos de partida do curador Mariano Mayer para a seleção de obras argentinas do primeiro ato apresentado no MAC Niterói.

“Percorrendo a noção de influência, este primeiro capítulo descobre uma série de proximidades e rupturas que tal ação significou para a arte contemporânea argentina. Advertimos que a transmissão de experiências e posições entre artistas não formou um sistema linear organizado a partir de atos precursores, mas sim uma estrutura complexa, diferenciada e atemporal”, afirma Mayer.

A pintura como matriz e como problema, a cidade e as formas do urbano, os espaços de sociabilidade artística, a literatura e as outras artes, os vínculos afetivos e as formas de desaprendizagem são destacados nesta exposição como chaves para pensar as formas adotadas pelos vínculos de influência na arte contemporânea argentina.

Cada capítulo da exposição contará ainda com uma publicação inédita que vai apresentar um ensaio de Mayer, ao lado de um texto de um curador da cena local, ambos produzidos exclusivamente para a ocasião: Pablo Lafuente, diretor artístico do MAM Rio, assina o texto sobre as relações entre arte e pedagogia, publicado no contexto do MAC Niterói.

O primeiro capítulo da mostra ocupa todos os espaços do MAC Niterói. A expografia conta com painéis planejados por Miguel Mitlag, Sebastián Gordín e Mariana Ferrari, artistas da Colección Oxenford.

SAIBA MAIS SOBRE A COLECCIÓN OXENFORD

A Colección Oxenford apoia, por meio de diferentes iniciativas, o desenvolvimento da cena artística contemporânea argentina. Seu programa de aquisições, que durante os dez primeiros anos contou com a seleção da curadora Inés Katzenstein, permitiu reunir uma mostra representativa das diferentes tendências estéticas que dominaram a produção artística contemporânea durante o século XXI, um período no qual a arte argentina experimentou transformações fundamentais em suas linguagens e materiais, bem como em suas práticas, imaginários e instituições.

As atividades da Colección Oxenford incluem o desenvolvimento de um programa de bolsas de viagem internacionais, que já beneficiou quase 90 artistas, e que, durante a emergência causada pela pandemia de COVID-19, foi transformado em assistência financeira para mais de 60 nomes.

SOBRE O AUTOR

Cofundador da OLX e da letgo, Alec Oxenford é um empresário argentino residente no Brasil. É grande colecionador e membro ativo de comunidades internacionais em prol das artes latino-americanas. Entre 2013 e 2019, dirigiu a Fundación ArteBA. Atualmente, ocupa postos como: membro do Acquisition Committee do MALBA e Membro da Latin American and Caribbean Fund (LACF) do MoMA.

SERVIÇO

Un lento venir viniendo – Capítulo I

Local: MAC Niterói – Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem, Niterói – RJ, 24210-390

Período: 19 de novembro a 26 de fevereiro de 2023

Horários: De terça a domingo, das 10h às 18h

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: Inteira (R$ 12,00); Meia (R$ 6,00)

A bilheteria encerra suas atividades 30 minutos antes do horário de fechamento do espaço

expositivo para mais informações, visite: http://www.macniteroi.com.br/