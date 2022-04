MAC Niterói abre exposição sobre julgamento no mundo digital

A partir das 10h desse sábado (30) o MAC inaugura a exposição “Choro”, do jovem artista Antonio Kuschnir, sob a curadoria de Victor Valery. A mostra, desenvolvida desde o início da pandemia, e é composta por 73 telas que refletem sobre o poder de julgamento no mundo digital. A exposição faz parte do cronograma do ciclo “Modernismo(s): A Semana de 22 e Depois” e do programa Cultura é um Direito.

Além de experiência de autoconhecimento, a exposição convida o visitante a refletir sobre a conjuntura política, a desigualdade e os padrões sociais, encarando suas feridas para transformá-las. O artista traz luz à importância da arte como meio de questionamento e revolução na sociedade – e como objetos do cotidiano podem afetar tanto positiva quanto negativamente as relações com pessoas e com o mundo.

O choro e o grito aparecem nas telas, em diálogo com monitores de computador, celulares e espadas – objetos ambíguos de gozo, poder, tortura e morte. “As mídias digitais, quando utilizadas de forma mal intencionada, podem propagar o terror e a desinformação, por meio de fake news”, disse Kuschnir.

A mostra está aberta para visitação até 26 de junho de 2022, sempre de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada). O MAC fica no Mirante da Boa Viagem.