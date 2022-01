MAC homenageia 80 anos do Museu Antonio Parreiras

Abrindo as comemorações dos 80 anos do Museu Antonio Parreiras (MAP), a FUNARJ apresenta a exposição “Antonio Parreiras: paisagens e marinhas”, de 7 a 23 de janeiro, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). Com curadoria de Vanda Klabin, a mostra reúne 37 telas realizadas pelo pintor, entre 1887 e 1937, e evidencia o pioneirismo do MAP, como primeiro museu de arte do estado do Rio de Janeiro e o primeiro, no Brasil, dedicado à memória de um artista.

Fechado desde 2012 pelo governo do estado para uma reforma que parou no meio, o MAP foi a casa de Parreiras e também o seu ateliê. Revolucionário, ele nasceu em Niterói em 1860 e morreu em 1937 aos 77 anos.



Reconhecido como um dos principais paisagistas brasileiros, Antonio Diogo da Silva Parreiras foi duscípulo do alemão Georg Grimm, abandonou a Academia Nacional de Belas Artes, acompanhando o mestre e outros colegas para formar o Grupo Grimm, no bairro de Boa Viagem. Realizou diversas viagens de aperfeiçoamento à Europa, pintou paisagens, nus, retratos e quadros de temas históricos, sendo escolhido como o maior pintor brasileiro em votação realizada pela revista Fon-Fon, em 1925. No ano seguinte, amplamente consagrado como artista, publicou o livro autobiográfico História de um pintor contada por ele mesmo.



A interpretação singular da natureza pelo pintor poderá ser conferida, no salão principal do MAC, em telas como “A tarde”, vendida em 1887 para financiar a primeira viagem de estudo do artista à Europa, e “O fogo”, integrante da última exposição de Antonio Parreiras, em 1936, e que denuncia as queimadas nas florestas brasileiras. A exposição, que é patrocinada pela SPE Praia de Boa Viagem, conta também com duas obras do artista alemão George Grimm, mestre de Parreiras, e um retrato do homenageado, por Numa-Camille Ayrinhac.





A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 18h, e o MAC Niterói fica no Mirante da Boa Viagem, s/n no bairro Boa Viagem.