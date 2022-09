MAC ganha iluminação especial em homenagem ao Setembro Amarelo

Além do museu, outros prédios de Niterói terão as fachadas iluminadas com lâmpadas amarelas

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) foi iluminado com luzes na cor amarela, na noite desta sexta-feira (9), em alusão à campanha Setembro Amarelo, de atenção à depressão e prevenção ao suicídio. A iniciativa dá visibilidade ao problema que, a cada dia, faz mais vítimas no Brasil e no mundo.

Durante o mês de setembro, várias ações serão realizadas na cidade. Além do MAC, a Câmara Municipal e outros prédios importantes de Niterói também terão as fachadas iluminadas com lâmpadas na cor amarela. A Câmara programou rodas de conversas, seminários, e pretende protocolar um Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio.

As estatísticas revelam que é fundamental falar do tema. Segundo a pesquisa mais recente feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019, no Brasil, foram registrados cerca de 14 mil casos de suicídio. Mundialmente, esse número chega a 700 mil por ano.

Um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos, a pedido da empresa farmacêutica Janssen, informa que o tempo médio para uma pessoa procurar ajuda foi de 39 meses (três anos e três meses). A demora ocorreu, principalmente, por falta de consciência de se tratar de uma doença (18%), resistência (13%), e medo da reação dos outros ou vergonha (13%).