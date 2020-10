MAC fica verde em adesão à luta contra o preconceito a pessoas com nanismo

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói ganhou iluminação especial na cor verde nesta segunda (19) para alertar sobre o combate ao preconceito contra pessoas com nanismo. A iniciativa é em alusão ao dia nacional da causa, celebrado há três anos em todo 25 de outubro – véspera do apagar das luzes especiais no monumento.

O nanismo é uma alteração genética que provoca um crescimento esquelético anormal, resultando num indivíduo cuja altura é muito menor do que a altura média da população, com estatura entre os 70 cm e 1,40 m, dependendo da condição que o afeta.

Autor da lei que institui a comemoração, senador Romário abraçou a causa das pessoas com nanismo em 2015, quando foi procurado por associações para erguer a bandeira. A criação do dia nacional tem o objetivo de dar visibilidade ao tema e gerar reflexão sobre os problemas enfrentados por pessoas com nanismo.

Mas a mesma data, já comemorada em vários outros países, homenageia o já falecido ator norte-americano Billy Barty, que tinha nanismo e foi uma das primeiras pessoas do mundo a lutar contra o preconceito. Para isso, ele fundou a instituição Little People of America (Pessoas Pequenas da América, em tradução livre).

Retrospectiva:

02/12/04 – O nanismo passa a ser considerado um tipo de deficiência pela lei brasileira com a edição do Decreto 5.296/2004.

30/09/15 – O senador Romário propõe o PLS 657/2015, que sugere a instituição do Dia Nacional de Combate ao Preconceito Contra as Pessoas com Nanismo, em audiência pública para apreciação da Comissão de Educação, Esporte e Cultura. Na ocasião também nasceu a campanha #somostodosgigantes.

02/03/16 – O presidente do Senado pede revisão à Câmara dos Deputados do projeto de lei, originando o PL 4.594/16.

21, 22 e 23/ 16 – Realizado o 1º Congresso Nacional de Nanismo no Rio de Janeiro pela Anaerj.

07/06/17 – A Câmara dos Deputados aprova a lei que institui a data contra o preconceito com os gigantes em caráter terminativo e manda para sanção presidencial.

31/07/17 – O presidente Michel Temer sanciona a Lei 13.472/2017, que torna oficial o Dia Nacional do Combate ao Preconceito Contra as Pessoas com Nanismo, celebrado em 25 de outubro em vários países.

01/08/17 – O Diário Oficial da União publica a Lei 13.472/2017, incluída no calendário oficial brasileiro.