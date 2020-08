MAC e Museu Janete Costa abrem para o público

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria das Culturas/FAN, abriu para o público, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói e o Museu Janete Costa de Arte Popular. Para garantir a segurança e a saúde dos visitantes e funcionários, por conta da pandemia da Covid-19, serão seguidos protocolos sanitários como a higienização das mãos com álcool em gel, aferição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscaras e controle de acesso. A recepção dos museus ganhou também um painel de acrílico para proteção dos visitantes e funcionários. A Visitação poderá ser realizada das 10h às 18h, de terça a domingo.

No MAC, será permitido o acesso de 44 pessoas por vez, ao interior do museu. Haverá álcool em gel na entrada dos banheiros e totem de álcool em gel – acionado pelo pé – em pontos estratégicos, como na recepção, na subida das escadas e no acesso ao mezanino. A aferição de temperatura será feita na entrada do pátio. O público vai poder visitar a mostra “O país ocupado”, da coleção MAC-João Sattamini, que conta com obras de Antonio Dias, Antonio Manuel, Ivan Serpa e Rubens Gerchman.

No Museu Janete Costa de Arte Popular, serão permitidas 24 pessoas dentro do museu por vez. Como há dois salões expositivos no térreo e mais dois, no piso superior, serão permitidas 6 pessoas em cada salão. A aferição da temperatura acontece na entrada e o totem de álcool em geral estará disponível na recepção. A exposição “Construção de um acervo”, com obras de artistas de vários estados brasileiros, ligadas à narrativa popular, poderá ser visitada pelo público, agora com uma nova roupagem.