MAC começa elaboração de plano museológico

Começou esta semana o processo de desenvolvimento do plano museológico do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) com participação popular. A construção desse documento, que terá vigência de cinco anos, começou com cinco seminários abertos ao público, transmitidos pelas redes sociais do MAC. O plano museológico estabelece prioridades, diretrizes, formas de avaliação e acompanhamento de projetos.

Linha de curadoria, plano educativo, acervo e eventos foram um dos temas debatidos nos painéis. A equipe de museólogos responsável pelo plano receberá as propostas apresentadas pelos participantes, para serem incorporadas e consolidadas em sua versão definitiva.

“Com essa iniciativa, vamos garantir para artistas e a sociedade as formas de acesso ao MAC e à arte ali exposta. Vamos reforçar a identidade desse espaço cultural tão importante para a cidade”, disse o prefeito Axel Grael. “O Plano Museológico é uma ferramenta de planejamento estratégico que contribui para o fortalecimento institucional e potencializa a gestão do museu”.



Segundo o diretor do MAC, Victor de Wolf, por meio do Plano Museológico é possível definir prioridades, indicar os caminhos a serem tomados, acompanhar as ações e avaliar o cumprimento dos objetivos por um período de até 5 anos. Após esse tempo, o documento deverá ser revisado. “A ideia principal é que o MAC assegure a representatividade do território, a identidade cultural, e as expectativas do povo de Niterói”, informa Victor de Wolf. “Com isso, conseguimos mostrar para o mundo, a potência cultural que temos na cidade”.

Para o secretário das Culturas, Leonardo Giordano, o plano é um passo fundamental para a democracia cultural da cidade. “Trazer a população para pensar sobre o Museu que deseja, e ter isso estabelecido como política pública é uma concretização da cultura enquanto Direito”, afirma Giordano.

O webnário “Vamos juntos pensar o futuro do MAC” acontece até 14 de julho com transmissão online e ao vivo às 14h e às 16h na página do facebook do MAC Niterói. As lives ficarão salvas e disponíveis em nas redes.