MPF pede bloqueio dos bens de Bolsonaro

Pedido ao Tribunal de Contas da União se estende a Ibaneis e Anderson Torres

Nesta terça-feira (10), o subprocurador-geral do MPF (Ministério Público Federal), Lucas Rocha Furtado pediu que o TCU (Tribunal de Contas da União) bloqueie os bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha.



O pedido se refere aos atos antidemocráticos ocorridos no último domingo (8).

De acordo com o despacho de Furtado, as ações de vandalismo provocaram “inúmeros prejuízos ao erário federal”. Neste sentido, ele solicitou que “seja decretada a indisponibilidade de bens dos Srs. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, bem como do sr. Anderson Torres, secretário de segurança do Distrito Federal exonerado, bem como de outros responsáveis, sobretudo de financiadores de mencionados atos ilegais”.

Com o pedido, o objetivo do MP é garantir recursos para ressarcir o erário, caso os agente públicos sejam de fato condenados.



Além disso, eles podem ser punidos com pagamento de multa e serem proibidos e exercer cargos públicos por até 8 anos.