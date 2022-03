‘Luva de Pedreiro’ representa o melhor do torcedor vascaíno

“Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal”. A frase que ficou famosa pelo ex-presidente do clube Cyro Aranha, representa Iran Ferreira. Fenômeno na internet atualmente, o “Luva de Pedreiro” não é mais criança, mas a emoção dele, e dos familiares, ao conhecer o clube na manhã de ontem (23), remete aos sonhos infantis do fã conhecendo o ídolo.

O sucesso do jovem de 20 anos mobilizou a diretoria cruzmaltina a trazer Iran e sua família de Quijingue, cidade pequena do interior da Bahia, para o Rio de Janeiro. Na chegada em São Januário, foram recebidos por Roberto Dinamite, maior ídolo do clube, que fez Seu Vandinho, pai de Iran, voltar a ser criança. O baiano chorou na presença do ex-atacante e só conseguia falar “Vasco”. Neste momento, o encontro mostrou a grandeza do time da Colina, que mantém raízes mesmo no sertão nordestino.

Reprodução / Instagram

Além disso, apesar do momento delicado do cruzmaltino, seja esportivamente, seja financeiramente, a paixão pelo clube não deixa de existir. Ao pisar no gramado de São Januário, Iran ajoelhou, agradeceu a Deus, como ficou famoso nos vídeos para a internet, e comeu a grama. Porém, depois dos protocolos seguidos, o jovem é quem foi tietado por garotos da base que aguardavam para tirar fotos.

Luva de Pedreiro e Nenê

Por fim, a programação da visita do fenômeno da internet seguiu para o CT Moacyr Barbosa. Por lá, Iran conheceu os jogadores do elenco profissional, e bateu bola com Nenê.

“Pra falar a verdade, eu não estou nem acreditando. Vim aqui, conheci o Dinamite, bati falta com o Nene. Nunca esperei isso não. Conheci todos os jogadores, almocei nesse CT que é sensacional, magnífico. Passei um dia como se fosse jogador”, disse Iran.

Vascaínos como Iran é o quem mantém a paixão pelo clube viva. Jogadores e dirigentes deverão lembrar disso, quando começar a disputa da Série B, em abril.

Foto: Iran Ferreira exibe cartão de sócio torcedor, que ganhou do clube – Matheus Lima / Vasco