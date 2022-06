Luto de três dias pela morte do Monsenhor Elídio Robaina

Após saber do falecimento do monsenhor Elídio Robaina, que morreu na madrugada desse domingo (26), o prefeito Axel Grael decretou luto oficial de três dias em Niterói. O Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, também divulgou uma nota de pesar.

Axel prestou solidariedade para parentes e amigos do Monsenhor. “Não podemos esquecer o importante papel e a imensurável contribuição do Monsenhor Elídio Robaina para a nossa cidade. Conhecido pelo seu trabalho com os mais necessitados, ele também foi fundamental na restauração de igrejas de Niterói. Toda a minha solidariedade neste momento”, disse o prefeito Axel Grael.

Grael usou suas redes sociais para mostrar a importância do obreiro:

A Arquidiocese de Niterói também lamentou o falecimento através de um comunicado.

Monsenhor Elídio Robaina faleceu aos 90 anos após ficar internado no Hospital Icaraí por cerca de dois meses, vítima de uma insuficiência respiratória. Considerado o padre dos pobres, Robaina celebrou 58 anos como sacerdote e era considerado um obreiro. Fez várias reformas em várias igrejas na cidade. Atualmente era pároco da Capela São Lucas, em Icaraí. O velório será na tradicional Igreja de São Lourenço dos Índios, onde ele era pároco emérito, e o horário ainda será divulgado pela família. O sepultamento será no cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, em horário também a ser divulgado.